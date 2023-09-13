بكاء أب بعد استخراج جثمان ابنه من تحت ركام منزل منهار في درنة (فيديو)

نشر الهلال الأحمر الليبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة إكس «تويتر سابقا»، لحظات مؤثرة لانتشال طفل من تحت الركام في مدينة درنة، وبكاء والده خلال إخراجه ودفنه بنفسه.

في لحظة مؤثرة، يجتمع متطوعو الهلال الأحمر الليبي في مدينة #درنة لإنتشال جثمان طفل من تحت الركام. ووالده يتواجد هناك ويطلب أن يشاركهم نقله ودفنه بنفسه. يستجيب المتطوعون بتعاطف معه . pic.twitter.com/YnhC0Q2ldg — جمعية الهلال الأحمر الليبي (@LibyaRC) September 12, 2023

«الإسعاف الليبي»: تقلصت الآمال في العثور على ناجين

من جهته، أفاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أسامة علي، اليوم الأربعاء، بأنَّه بعد مرور 48 ساعة من العاصفة دانيال تقلصت الآمال في العثور على ناجين جراء كارثة السيول والفيضانات التي تعرض لها الشرق الليبي، مشيرًا إلى أنَّ الوضع في مدينة درنة الليبية ما زال سيئا للغاية، إذ أن عدد القتلى حتى الآن يفوق 5000 والرقم مرشح للزيادة، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

نحو 9 آلاف بلاغ عن مفقودين في ليبيا

وأضاف المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أنَّ هناك نحو 9 آلاف بلاغ عن مفقودين، قائلًا: «لكن لا نستطيع الاعتماد على هذا الرقم، لأن مشكلة الاتصالات قد تقلص منه، بمعنى أن بعض المفقودين قد يكونون أحياء، ولكن ليست هناك وسيلة اتصال بأهلهم وذويهم لتأكيد سلامتهم».