وظائف لشباب الغربية والفيوم برواتب مجزية وحوافز.. إليك الشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بوزارة الشباب والرياضة عن توفير فرص عمل للشباب ضمن مبادرة توظيف مصر، عن طريق اليوم التوظيفي المفتوح بإحدى شركات الملابس بالمحلة الكبرى.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة بمحافظتي الغربية والفيوم.

تفاصيل اليوم التوظيفي والتخصصات المطلوبة

ويقام اليوم التوظيفي بنادي الصيد بالمحلة الكبرى يوم الخميس14 من سبتمبر 2023، من الساعة 10صباحا الى الساعة 4 مساء، لشغل الوظائف الآتية:

- مدير فرع ملابس، ويشترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع.

- فني IT3.

أخصائي سوشيال ميديا.

- كاشير.

- بائعين

المميزات والحقوق

يحصل المقبولين في الوظائف على مرتبات مجزية حسب كل وظيفة والخبرة، بالإضافة إلى الحصول على حوافز شهرية وبدلات.

وللتقديم للوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــا، والمشاركة في اليوم التوظيفي يوم الخميس الموافق 14 من سبتمبر 2023 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 4 مساءا.

يوم توظيفي بشركات التمويل

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة يوم توظيفي لإحدى شركات التمويل بمحافظة الفيوم، لشغل الوظائف الآتية: مسؤول تمويل ومراقب فرع وصراف.

ويحصل المقبولون في الوظيفة على رواتب مجزية ونظام حوافز وتأمين طبي واجتماعي وخط تليفون وفرص للترقي.

شروط التقدم للوظيفة

ويشترط للتقديم للوظيفة توافر الآتي:

- مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط.

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

كيفية التقدم للوظائف

يمكن التقدم للوظائف مركز شباب الفيوم، يوم السبت 16-9-2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، وملء الاستمارة من هنــــــــا

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