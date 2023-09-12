«الأوقاف» تعلن أفضل 8 مديريات أداء في مقارئ الأعضاء.. الدقهلية الأولى

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أسماء أفضل 8 مديريات أداءً في مقارئ الأعضاء، حيث جاءت محافظة الدقهلية في المقدمة، يأتي ذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم لمقارئ الأعضاء من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية.

أفضل 8 مديريات أداءً في مقارئ الأعضاء

ووفقاً لوزارة الأوقاف فإن أسماء أفضل 8 مديريات أداءً في مقارئ الأعضاء، جاءت كالتالي:

1- الدقهلية.

2- الغربية.

3- الوادي الجديد.

4- أسيوط.

5- البحر الأحمر.

6- البحيرة.

7- أسوان.

8- الفيوم.

حضور مقارئ الجمهور بالمساجد

وفي وقت سابق، شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، إذ تجاوز حضور الجمهور 116 ألف مشارك، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم، وفى إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.