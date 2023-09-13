أرقام للإبلاغ عن المصريين المفقودين في العاصفة دانيال بليببا

خسائر فادحة خلفتها العاصفة دانيال، في ليبيا، راح ضحيتها الآلاف، من بينهم مصريون يعملون هناك، إذ أعلنت وزارة الهجرة، اليوم، وصول 87 جثمانا لمصريين توفوا في ليبيا جراء العاصفة دانيال، وجرى دفنهم بمحافظاتهم، كما اعلنت الوزارة عن أرقام للتواصل معها للإبلاغ عن مفقودين من المصريين هناك.

أرقام التواصل مع وزارة الهجرة للإبلاغ عن مفقودين مصريين في ليبيا

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أرقام هواتف للتوصل معها وإرسال بيانات المفقودين هناك، عن أرقام غرفة العمليات عبر الواتس آب:

- 201222826111

- 2010041146728

ويمكن من خلال الرقمين الإبلاغ عن بيانات المفقودين، حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عنهم لتحديد الأعداد الحقيقية لضحايا العاصفة دانيال وتفاصيل إجلاء الجثامين.

وزيرة الهجرة تعزي أهالي الضحايا

بدورها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبناءهم جراء العاصفة دانيال في ليبيا، وأعربت عن خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.

إجلاء المصابين وعلاجهم بالمستشفى الميداني

وتنسق وزارة الهجرة مع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير هذه الكارثة الإنسانية على المصريين المتواجدين في ليبيا، وتحري الدقة والتأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من الإعصار.

وجرى إخلاء عدد من المصابين المصريين، ويجري علاجهم في المستشفى الميداني المصري بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، كما تقدم الدولة مساعدات للمتضريين، وإعادة الجثامين المصرية للمحافظات التي ينتمون إليها لدفنهم بأرض الوطن.