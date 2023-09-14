ضبط 283 طن زيوت صناعية خطرة في مصنع بالجيزة

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة في الجيزة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط قضيتي على النحو التالي:

في مجال حماية البيئة «الصحة العامة» جرى ضبط مصنعي لتدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة متهالكة بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 283 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت المحركات المرتجعة الملوثة متهالكة مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة– 39 طن مواد خام تستخدم فى عملية تدوير وتكرير زيوت المحركات المرتجعة الملوثة– 38 طن منتج نهائى لزيوت المحركات والشحوم المغشوشة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.