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«الداخلية»: ضبط 43 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر مع عاطل في بني سويف

كتب:

محمد بركات
11:53 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف من ضبط عاطل، مقيم بأسيوط حال قيادته سيارة ربع نقل بصندوق على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بنطاق محافظة بني سويف، ومحمل على السيارة 43441 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وبمواجهته، قرر بتحميل السيارة بالمضبوطات بمعرفة مالك السيارة مقيم في ساحل سليم) لتوصيلها إلى تاجر سجائر مقيم في ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بالمحل خاصته وبتفتيش المخزن الملحق بالمحل تم ضبط 9830 علبة سجائر مستورد، ومحلي.

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بقلم محمد بركات