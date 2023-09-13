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«الإسكان»: ندعم شركات القطاع الخاص لتحسين جودة المياه

كتب:

أيمن حمزة
11:05 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مسؤولي 2 من شركات القطاع الخاص المتخصصة في استخدام أحدث التكنولوجيات الذكية لمتابعة وإدارة والتحكم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة سبل التعاون مع الوزارة فيما يخص تقليل الفواقد وقياس كميات مياه الشرب المنتجة ومتابعة خصائص وكميات مياه الصرف الصحي التي تستقبلها شبكات الصرف الصحي، بغرض الحفاظ على الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمات، حيث عقد اللقاء بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ ذلك يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الطموحة، تماشيا مع إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع التصنيع المحلي، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة في تصنيع المهمات المستخدمة في تنفيذ تلك المشروعات محليا.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركتين سابقة الخبرة العالمية في تنفيذ مثل تلك المشروعات وحجم التوفير في تكلفة تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتقليل الفواقد وتحديد مشروعات الإحلال والتجديد المستهدفة وتحسين نسب التحصيل، كما أشار ممثلو الشركتين إلى اهتمامهم بتنفيذ مشروع تجريبي بمحافظة الإسكندرية، بهدف تعميمه على مستوى الجمهورية حال نجاحه، وذلك فيما يخص قياس كميات المياه المنتجة والمباعة لجميع المستفيدين، ومنها المناطق الصناعية، وقياس كميات وخصائص الصرف الصحي التي تستقبلها شبكات الصرف الصحي.

وأشار ممثلو الشركتين، إلى إمكانية التعاون مع المحافظات والمناطق التي تعاني في فترات هطول الأمطار الغزيرة، باستخدام التكنولوجيات الذكية في التنبؤ بهطول الأمطار وتحديد النقاط الساخنة التي يجب التعامل معها، موضحين أنّ تلك التكنولوجيا تم استخدامها في إحدى المدن الأوروبية وأثبتت كفاءة عالية في الحصول على إنذار مبكر ومتابعة لحظية لجميع النقاط المستهدفة، واتخاذ أفضل الإجراءات لمجابهة هطول الأمطار.

وفي نهاية اللقاء، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية العمل على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة وضرورة مواكبة الأنظمة التكنولوجية الذكية الحديثة في إدارة منظومة المرافق، وأنّ الوزارة تدعم شركات القطاع الخاص لتنفيذ مثل تلك المشروعات وتوطين صناعة المهمات المستخدمة في تنفيذها محليا، موجّها ممثلي الشركتين باستكمال أعمال التنسيق مع شركة مياه الشرب وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في ذات الشأن.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.