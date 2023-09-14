المركز الإعلامي بالأرصاد: التنبؤات الجوية قد تصل إلى 10 أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه في التنبؤات الجوية نعمل على جزأين، الأول يكون من خلال الخرائط الجوية، حيث يقوم الراصدون بتوقيع الخرائط ويقوم المتنبئون بتحليل الخرائط الجوية من خلال فصل الكتل الهوائية ومعرفة أماكن الضغط المنخفض وأماكن الضغط المرتفع.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال استضافته في لقاء ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال معرفتنا بأماكن الضغط المرتفع والمنخفض نعرف من خلالها خصائص الكتلة الهوائية المؤثرة علينا.

الكتلة الهوائية

وتابعت، «إذا كانت الكتلة الهوائية عن طريق البحر نعرف خصائصها، سواء فيه رطوبة أو انخفاض في الحرارة، أو قادمة من مناطق صحراوية نعرف خصائصها وعلى هذا الأساس نقوم بوضع التنبؤات الجوية ونعرف الحالة الجوية».

واستكملت «لا نعمل على الخرائط السطحية فقط، ولكن عمود الهواء ككل، ولدينا خرائط على ارتفاعات 3 كيلو متر، و5 كيلو، و10 كيلو»، مشيرًة إلى أن الخرائط المانيوال، التنبؤات بها تكون من 6 إلى 12 ساعة، وليس أكثر من ذلك للحفاظ على دقة المعلومة».

طريقة النماذج العددية

وتابعت «أما الطريقة الأخرى (الثانية) وهي طريقة النماذج العددية ونأخذ بها تنبؤات تصل إلى 10 أيام، وفي تلك الطريقة يقوم الأخصائيين الدوريين بالاطلاع على النماذج العددية، وهي عبارة عن أنظمة عددية أو معادلات رياضية، ويتم عمل معالجة لها بالكمبيوتر، ومن خلالها نشوف الخرائط الجوية، كما أن دقة النماذج العددية تكون عالية جدًا».