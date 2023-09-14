عاجل.. خطأ فادح يتسبب في منع موديست من المشاركة بالسوبر الأفريقي

شهدت الساعات الماضية مفاجأة مدوية بشأن عدم إمكانية الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي غدًا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

حرمان موديست من السوبر الأفريقي

وتمنع لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الفرنسي موديست من المشاركة في السوبر الأفريقي كونه تم قيده خلال شهر سبتمبر الحالي وليس قبل 31 من أغسطس الماضي وهو التوقيت الذي يمنح اللاعب فرصة المشاركة في جميع المباريات وليس بداية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كما في حالة موديست.

ووقع النادي الأهلي في خطأ باصطحاب اللاعب إلى المملكة العربية السعودية من أجل خوض مباراة السوبر الأفريقي، وهو لم يكن على دراية كاملة باللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي تمنع تواجد الفرنسي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أن اللوائح واضحة وصريحة وأن مسؤولي النادي الأهلي كان يجب أن يعرفونها جيدا لتجنب هذا الخطأ وطلب تسجيل لاعب للمشاركة في مباراة ليست من حقه بالقانون.

كاف يحدد 3 فترات لتسجيل اللاعبين

الاتحاد الأفريقي كان حدد في وقت سابق 3 فترات تسجيل في القائمة الأفريقية بداية من 1 إلى 31 يوليو 2023، للاعبين المؤهلين للعب من الدور التمهيدي من البطولات الأفريقية، وهي فترة التسجيل الأولى، ومن 1 إلى 31 أغسطس 2023، للاعبين المؤهلين للعب من الدور التمهيدي الثاني، «فترة التسجيل الثانية».

أما فترة التسجيل الثالثة فهي مؤهلة للعب بداية من دور المجموعات بالبطولات الأفريقية: من 1 إلى 30 سبتمبر 2023.