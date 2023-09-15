«س و ج» عن منح مبادرة «100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية»

أجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأسئلة المتعلقة بمنح منح مبادرة مبادرة «100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية»، والتي تقرر مد فترة التقديم لها حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر لإعطاء الطلاب فرصة إضافية للتمكن من التقديم للمنحة.

ما هدف مبادرة «100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية»؟

وفق تقرير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن المبادرة تستهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة للدراسة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء الصعيد بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة.

وما هي الفئات المستحقة للمبادرة؟

تستهدف المبادرة الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، فرصة الحصول على منحة للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كيف يتم القبول بالمبادرة؟

يتم قبول الطلاب وذلك فقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة على أن تكون تكلفة كل منحة مُناصفة بين الجامعة المشاركة وشركة العاصمة، كما ستقوم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات.

وما هي المؤسسات المشاركة في البروتوكول؟

يشارك في البروتوكول كل من الجامعة الألمانية الدولية، ومؤسسة جلوبال «جامعة هيرتفوردشاير»، ومؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية «كوفنتري - نوفا»، وسيدرس الطلاب بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وسيحصلون على شهادة من الجامعة الأم.

وهل الشهادة مُعتمدة؟

الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يجوز للطالب التقديم للحصول على منحة في أكثر من جامعة.

وما هو رابط التقديم؟

خصصت وزارة التعليم العالي رابطًا مركزيًا إلكترونيًا، حيث يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على الشروط الخاصة بالتقديم لكل جامعة كافة، وكذلك روابط التقديم لكل جامعة مُشاركة في برنامج المنح.

وماذا عن تفاصيل المنح الدراسية؟

تطرح مؤسسة الجامعات الكندية 20 منحة في عدة برامج متميزة وتشمل بكالوريوس الهندسة المستدامة وتضم تخصصات «الميكاترونكس، الهندسة الحيوية، هندسة الطاقة المتجددة» وبكالوريوس العلوم في الرياضيات وعلوم الحاسب وتضم تخصصات 174علوم الحاسب الآلي والتخصص في علوم الألعاب، علوم الحاسب الآلي وتحليل الأعمال والبيانات»، وبكالوريوس إدارة الأعمال BBA وتضم تخصصات (المحاسبة، المالية، الدعاية والإعلان، الإدارة والتنظيم، ريادة الأعمال).

وماذا عن منح جامعة هيرتفوردشاير؟

ستطرح الجامعة 20 منحة في عدة برامج مميزة وتشمل البرامج الطبية العلاج الطبيعي، الصيدلة والبرامج الهندسة وتضم تخصصات "الهندسة الميدانية، الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس، وبرامج علوم الحاسب علوم الحاسب الذكاء الاصطناعي، وبرامج العلوم الإنسانية وتضم تخصصات التسويق باستخدام التواصل الرقمي، الإعلام وبرامج الفنون الابتكارية وتضم تخصصات التصميم الرقمي للإعلام، العمارة الداخلية والتصميم.

وماذا عن منح جامعة المعرفة الدولية المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية

ستطرح 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة كوفنتري البريطانية منحًا في البرامج التالية: (الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الحوسبة، علوم الحاسب، القرصنة والأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، العمارة الداخلية والتصميم، الأعمال والتسويق، إدارة الأعمال، إدارة الأعمال والموارد البشرية)، ويقدم فرع جامعة نوفا البرتغالية منحًا في البرامج التالية: (الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية والإدارة، إدارة المعلومات، تطبيق الرياضيات على إدارة المخاطر).

ما هي منح الجامعات الأوروبية؟

وتطرح الجامعات الأوروبية المُستضيفة لفرعي جامعة لندن ووسط لانكشاير 20 منحة في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة وسط لانكشاير منحًا في البرامج الهندسية (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات الرياضي، الميكاترونكس والأجهزة الذكية، الهندسة باستخدام الحاسوب)، ويقدم فرع جامعة لندن منحًا من خلال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وذلك في البرامج التالية (الاقتصاد والتمويل، الأعمال والإدارة، السياسة والعلاقات الدولية، الاقتصاد والسياسة، وتقدم كلية جولد سميث منحًا في علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، تطوير الألعاب، الواقع الافتراضي، تجربة المستخدم)، ويقدم التحالف الأكاديمي (كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كلية بيركبك، الكلية الملكية، كلية الملكة ماري، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية، كلية لندن الجامعية) منحًا في القانون، وتقدم الكلية الملكية في لندن برنامجًا في علم النفس.

وماذا عن منح الجامعة الألمانية الدولية

ستطرح 20 منحة في عدة برامج مميزة بكليات (الهندسة، الهندسة المعمارية، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، كلية إدارة الأعمال وبرنامج معلوماتية الإدارة، كلية التصميم، كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا).الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي