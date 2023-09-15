برلماني: المواطن أهم عناصر التنمية المستدامة

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن أهم أولويات الدولة المصرية في السنوات الماضية رغم الأزمة العالمية الضاغطة على اقتصادها هو الاهتمام بالمواطن المصري ورأس المال البشري، لأنه الجزء الأصيل والحقيقي للتنمية المستدامة.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن العنصر الأساسي في التنمية المستدامة هو رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على الحفاظ على المواطن المصري وتطويره وتحسين أدائه سواء على المستوى العلمي أو الصحي أو على ما يقدم من خدمات اجتماعية أخرى.

جهود كبيرة من الرئيس السيسي

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع نصب عينه الوحدة الحقيقية لكيان الدولة المصرية، ومن ثم، أدخلت الدولة المصرية في برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها العديد من المبادرات.

تخصيص جزء كبير من الموازنة لشبكة الحماية الاجتماعية

وذكر، أن الدولة المصرية خصصت 48% من موازنتها لشبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما يؤكد أنها تولي المواطن المصري أهمية كبيرة، فلا مساس بالمواطن أو الدعم رغم الأزمات العالمية.