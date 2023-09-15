أمين «مستقبل وطن» بالدقهلية: الرئيس السيسي أسس مشروعات متكاملة للتنمية

قال النائب محمد المرشدي، أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن الرئيس السيسي قدم ملحمة وطن، ووضع حياته على كف يديه مٌتصديا للإخوان المسلمين، وكانت تجربة مريرة في الحكم وإدارة شؤون البلاد، وكان من أول الخطوات التي اهتم بها الرئيس السيسي هي مكافحة الإرهاب، لأنه بدون استقرار أمني في البلاد لن يكون هناك اقتصاد ولا إنتاج؛ لأنه من الطبيعي سيخاف المستثمر القدوم إلى البلاد وهو غير آمن على أمواله أو أسرته أو مشروعه وحتى نفسه.

وأوضح النائب محمد المرشدي، أن الرئيس السيسي اهتم بمكافحة الإرهاب، وأعلن ذلك بالنيابة عن المجتمع الدولي وطهر مصر من البؤر الإرهابية.

الاستقرار الأمني هي أولى إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أن الاستقرار الأمني هي أولى إنجازات الرئيس السيسي التي لا تُقدر بمال ولا مكاسب، وكون أن الرئيس يتصدى للجماعات الإرهابية، مُضحيا باستقراره وحياته هذا الإنجاز يٌوضع في شهادة ميلاده.

السيسي يؤسس مشاريع متكاملة في توقيت واحد

وواصل أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، أنه من الناحية الاقتصادية، نجد أن الرئيس السيسي أسس برنامجا اقتصاديا شاملا، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية كلها في وقت واحد، وبحكم قراءة الرئيس السيسي للملفات ومعيشته للمشاكل الدولية والمحلية جعله يقوم بوضع يديه على معدلات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وتنفيذ مشاريع متكاملة، مثل استصلاح الأراضي، وتزويد الرقعة الزراعية، وحل مشاكل الصرف الصحي مع المياه سواء محطات تنقية الخاصة بالروعة، وإنشائها في أكثر من مكان، وتنفيذ محطات تحلية لتوفير المياه اللازمة للشرب.

عمل مشروع لأول مرة في تاريخ مصر قطاع سكة حديد يربط مصر

وذكر محمد المرشدي، أن الرئيس السيسي نفذ مشروعا للمرة الأولى لربط السلوم من مرسى مطروح إلى شلاتين إلى جنوب السودان إلى الإسكندرية إلى العريش، وكل نواحي مصر وربط الطرق الداخلية في مصر، وبدأ بإنشاء مدن وتجمعات سكانية جديدة حتى تستوعب الشباب مشاريع فيها إنجاز وإعجاز.

ولفت «المرشدي»، إلى أن الرئيس السيسي، رجل مٌخلص أمين واجه وحارب قضايا الفساد في كل موقع كان لديه كل الحرص، هو الاهتمام بالبنيان الخاص بالبنية التحتية للدولة المصرية، وكل ذلك أخذ من وقته وجهده وطاقته للنهوض بمصر، بالإضافة إلى دعمه للمرأة المصرية لأنها نالت في عهده من حوافز لم تأخذها على مدى حياتها المرأة اليوم أصبحت قاضية، ووكيلة نيابة ومستشار في الهيئات القضائية وتمارس حريتها، وبحكم الدستور 25% من أعضاء مجلس النواب هن سيدات.

الرئيس السيسى دفع بالشباب إلى موقع القيادات بنسبة 25%

وتابع «المرشدي»، أن الرئيس السيسى دفع بالشباب إلى موقع القيادات بنسبة 25%، والغرض هو تربية كوادر وقيادات في سن الشباب، لأن الشباب هم من سيقودون البلاد في المستقبل، والرئيس السيسي وطني ومُخلص صميم يحافظ على كيان وطنه لديه غيرة شديدة على الوطن، يعمل ليل نهار للعمل على رفع قدرات مصر الإنتاجية والاقتصادية والسياسية.