«لو جوزك رفع عليكي إنذار بالطاعة».. اعرفي كيفية التظلم ودعوى الاعتراض

يلجأ بعض الأزواج أحيانا إلى استخدام بعض حقوقهم القانونية مثل الإنذار بالطاعة وغيرها من التصرفات الأخرى التي قد تجعل الزوجة في ضيق من تصرفات الزوج ونرصد لكم في السطور التالية معنى إنذار الطاعة وأيضاً كيفية اعتراض الزوجة عليه.

ما هو إنذار الطاعة؟

قال محمد ميزار المحامي بالنقض، الإنذار بالطاعة بمثابة تحذير للزوجة للعودة إلى طاعة زوجها، فلا يحق لها مغادرة منزل الزوجية لفترة طويلة دون علم زوجها، كما يتم عمل الإنذار بالطاعة إذا امتنعت عن طاعة زوجها.

وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن للزوجة الحق في الاعتراض على إنذار الطاعة، مشيرًا إلى أن الاعتراض يجب أن يكون خلال 30 يومًا من تاريخ علمها بالإنذار فيحق للزوجة رفع دعوى تتضمن كافة الأسباب التي تمنعها من دخول بيت الزوج.

الاعتراض على الإنذار

واستكمل، أن هناك عدة أسباب يمكن للزوجة أن تستند إليها مثل الاعتياد على ضرب زوجته أو إهانتها لها بالقول أو الفعل أو عدم إسكانها بين جيران صالحين ويجب أن يؤيد هذا الكلام بشهود وفي حالة اقتناع القاضي بحجة الزوجة فيقوم القاضي بقبول دعوى الزوجة ورفض الإنذار المقدم من الزوج.