أم كلثوم وطبلة الست في حفلات «الويك إند».. أسعار التذكر تبدأ من 60 جنيها

يستمتع المواطنون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بعطلة نهاية الأسبوع، التي يتجمع فيها الأهل والأحباب لقضاء وقت ممتع، بعيد عن العمل والالتزامات الدراسية للأبناء، وغير من المشاغل، لذا تحرص وزارة الثقافة على توفير حفلات لمختلف الأذواق على مسارحها المتعددة، لقضاء وقت ترفيهي ممتع وبأسعار مناسبة.

حفلات الويك إند

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» حفلات الويك إند لوزارة الثقافة وساقية الصاوي اليوم وغدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي جاءت على النحو التالي:

حفل أم كلثوم للموسيقى العربية

حفل فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، ويقام الحفل اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويقدم الحفل باقة من ألحان خالد الذكر الفنان سيد درويش بمناسبة مئوية رحيله، وباقة أخرى منوعة، وتباع التذاكر بأسعار 60 و85 و110 جنيها.

حفل فرقة الرباعي الوتري الكرواتي

حفل فرقة الرباعي الوتري الكرواتي لمسرح زغرب القومي، ويقام الحفل اليوم الجمعة، في تمام الساعة 08:30 على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

حفل فرقة نور النبي للإنشاد

حفل فرقة نور النبي للإنشاد، ويقام الحفل بقبة الغوري بشارع الأزهر اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء بسعر 90 جنيها للتذكرة.

حفل سعد العود

حفل طبلة الست في ساقية عبدالمنعم الصاوي، يقام اليوم الجمعة بقاعة النهر الساعة الثامنة مساء وأسعار التذاكر من 100 و150 جنيها.

حفل سعد العود

حفل سعد العود في ساقية عبد المنعم الصاوي، يقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة الحكمة بسعر 250 جنيها للتذكرة.

حفل مركز تنمية المواهب

حفل مركز تنمية المواهب، يقام الحفل السبت 16 سبتمبر 2023، في تمام 08:30 مسرح سيد درويش بالإسكندرية.