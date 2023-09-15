باحث مصري في العلاج بالخلايا الجذعية بجامعة كورية: اللغة أكبر عائق واجهني

قال الدكتور أحمد مرسي عبد الدايم، باحث بقسم الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية جامعة كونكوك كوريا، إنه سافر إلى كوريا منذ 11 سنة، مشيرا إلى أنه لم يشعر بالراحة وقتها، خاصةً أنها غريبة بعض الشيء واستغرق فترةً كبيرةً ليتأقلم مع ثقافتهم وأكلهم.

مشكلات اختلاف الثقافات

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «لوغاريتم»، عبر قناة DMC مع الإعلامي أحمد فايق، أنه واجه مشكلة كبيرة في البداية لأنه لم يستطع الحديث بالكورية وبعد ذلك تعلمها، حيث إنها ليست سهلة في التعلم، مضيفا أن النطق مهم في اللغة الكورية لتشابه بعض الكلمات مع اختلاف المعنى.

نشر 50 بحثا

الدكتور أحمد مرسي حصل على دكتوراه من قسم الخلايا الجذعية والتكنولوجية الحيوية المتجددة من جامعة كونكوك كوريا، ونشر أكثر من 50 بحثا في مجلات علمية مرموقة عن الخلايا الجذعية، ويطور نماذج أمراض حيوانية لاختبار تأثيرات الخلايا الجذعية، مثل التهاب المثانة الخلالي وهشاشة العظام.