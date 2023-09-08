«لوغاريتم»: العاصمة الكورية زحمة للغاية.. وأفلام الكارتون جزء من حياة الشعب

خصص برنامج «لوغاريتم» مع الإعلامي أحمد فايق، المُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الجمعة، فقرة بعنوان «زحمة يا كوريا زحمة»، كما سلط الضوء على انتشار أفلام الكارتون بين الشعب بدرجة كبيرة جدا.

وقال فايق، إن مدينة سول، العاصمة الكورية، زحمة للغاية، متابعا: «فيه زحمة غير طبيعية ومخصصين حارة خاصة للأتوبيسات بعيدا عن التاكسي والسيارات الأجرة للتغلب على مشكلة الزحمة داخل العاصمة».

واستعرض فايق خلال الحلقة رحلته عبر الأتوبيس، بداية من الحجز واستلام كارت يشبه كارت الألعاب الإلكترونية، وحتى الوصول إلى متحف سامسونج.

الكارتون في حياة الكوريين

كما خصص البرنامج فقرة بعنوان «الكارتون جزء من الحياة الجادة في كوريا»، وقال «فايق» إن دور الشخصيات الكارتونية في الحياة الجادة بكوريا مهم جدًا.

وأوضح أنه خلال جولاته المستمرة داخل كوريا في القطارات والأتوبيسات وغيرها من وسائل النقل، شاهد كل المواطنين الكوريين يستمتعون بمشاهدة أفلام الكارتون.

وأضاف: «أفلام الكارتون هنا ثقافة، وفيها ميزة إن الخيال واسع فتجعل الشعوب تفكر ونفسها تكون شبه الشخصيات الكارتونية الخارقة، والأنيميشن جزء من الثقافة الكورية».