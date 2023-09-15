عبدالله غلوش يكتب .. متى يعود جمهور المنتخب للمدرجات؟

فى افتتاحية أحد البرامج الرياضية الشهيرة يوم الجمعة الماضى وتحديداً عقب مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تساءل مقدم البرنامج متعجباً «مش فاهم ليه الجمهور بقاله كذا ماتش مش بيحضر ماتشات المنتخب؟»، وقبل أن يجيب عن السؤال أو يتطرق إلى التفاصيل، صاح مهللاً «عاجل يا جماعة الأهلى خلاص اتفق مع المهاجم الفرنسى موديست»، وبالطبع لم يعد للحديث عن موضوع الجمهور والمنتخب مرة أخرى، بل خصص الحلقة بالكامل للحديث عن مزايا وعيوب مهاجم الأهلى الجديد، وآخر المستجدات فى انتخابات نادى الزمالك، ليجيب بنفسه عن السؤال الذى طرحه فى بداية الحلقة ولكن دون أن يدرى وبدون ما يذكر أى كلمة فى الإجابة.

للأسف هذا المذيع ومعظم مقدمى البرامج الرياضية على القنوات العامة، هم من الأسباب الرئيسية لغياب الجمهور عن مباريات المنتخب الأخيرة، بعد أن غاب المنتخب وأخباره من قائمة اهتماماتهم وتحولت حلقاتهم للحديث عن الأهلى والزمالك فقط، لدرجة أن قطاعاً عريضاً من الجمهور لم يكونوا على علم من الأساس بموعد مباراتى المنتخب الأخيرتين أمام إثيوبيا وتونس.

هذا المذيع وغيره هم من ساهموا فى تحويل الرياضة لساحة من التحفيل المتبادل، هم من قسّموا المنتخب لمعسكرين أبيض وأحمر، وبدلاً من لم شمل الجميع حول الفريق باتت أخبارهم كلها من نوعية فيتوريا ضم 6 من الأهلى و2 من الزمالك.. الزملكاوى أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد فى المنتخب أوصى فيتوريا باستبعاد حسين الشحات من المعسكر.. فيتوريا عقد جلسة مع رجل أعمال أهلاوى شهير اتفقا خلالها على السماح للاعبى الأهلى بمغادرة معسكر المنتخب بعد مباراة إثيوبيا، وغيرها من الأخبار التى تزيد التعصب وتؤجج الفتن بين جمهور الناديين.

وحتى لا أكون متحاملاً على الإعلام الرياضى فقط، فالمسئول الأول عن غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الأخيرة هو اتحاد الكرة نفسه، لأنه من هيأ الرأى العام منذ البداية فى التعامل مع المباريات على أنها تحصيل حاصل وغير ذات أهمية، فمنح نجم الفريق محمد صلاح إجازة غير مبررة عن مباراة إثيوبيا، وبعدها سمح للاعبى الأهلى بمغادرة المعسكر قبل مباراة تونس، مثلما سبق له واستبعد لاعبى الزمالك من معسكر سبتمبر العام الماضى لارتباطهم بخوض مباراة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودى.. وبالتالى على أعضاء اتحاد الكرة أن يلوموا أنفسهم أولاً قبل أن يلقوا باللوم على الجمهور، بدليل أن المدرجات التى خلت تقريباً من المتابعين فى مباراة مصر وتونس يوم الثلاثاء، اكتظت عن آخرها فى مباراة مصر والجزائر يوم الأربعاء فى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، الأمر الذى ينفى ما يحاول أن يردده ويروجه بعض الخونة والعملاء بأن حب وانتماء المصريين لبلدهم تراجع.

أتمنى أن يدرك أعضاء اتحاد الكرة حجم مسئولياتهم ويضعوا الجمهور فى قائمة اهتماماتهم خلال المرحلة المقبلة التى تشهد مباريات غاية فى الأهمية للمنتخب مع بداية انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 وغياب الجمهور عنها سيؤثر سلباً بكل تأكيد على أداء اللاعبين.. أتمنى أن يسخر اتحاد الكرة كل أدواته ومنصاته وإمكانياته فى شحذ همم الجماهير مرة أخرى، أتمنى أن أشاهد أشبال قطاعات الناشئين فى الأندية المختلفة فى المدرجات.. أتمنى تخفيض أسعار التذاكر وخاصة للدرجة الثالثة.. أتمنى عقد اجتماع مع «أدمنز» الصفحات الجماهيرية المؤثرة للأهلى والزمالك لنبذ الخلافات وتوحيد الصف خلف المنتخب.. أتمنى أن يسعى أعضاء الاتحاد لجذب الجمهور بطرق غير تقليدية منها إقامة سحب على تذاكر المباريات، والجائزة صورة مع مو صلاح أو الحصول على تيشيرت موقَّع من نجوم المنتخب، وغيرها من الطرق التى لن تكلف أعضاء الاتحاد شيئاً سوى تشغيل دماغهم فقط فى شىء مفيد لصالح منتخب مصر.