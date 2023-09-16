أسعار الذھب الیوم في مصر السبت 16/9/202.. مستقر بالأسواق

شهدت أسعار الذھب الیوم في مصر السبت 16-9-2023 استقرارًا كبيرًا، وسجل الذهب عيار 24 2501 جنيه للشراء، و2488 جنيه للبيع دون مصنعية، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب، والتي أكدت أنّ الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

سعر جرام الذھب عیار 24

وبحسب البيانات التي أصدرتها الشعبة، فإنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2501 جنيه للشراء، بينما وصلع سعر البيع إلى 2488 جنيه، مشيرة إلى أنّ الذهب عيار 24 هو الأكثر استخدامًا في السبائك، والتي شهدت خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين للتحوط بالذهب في مواجهة ارتفاع اسعار التضخم التي يشهدها العالم حاليا.

سعر جرام الذھب عیار 21

وفي المقابل أظهرت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 2188 جنيهًا للشراء بينما سجل سعر البيع 2187 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عیار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1875 جنيها للشراء، بينما سجل البيع نحو 1866 جنيها، ويشهد الذهب عيار 18 الأكثر استخدما في المشغولات الذهبية، إذ يساعد هذا العيار المصنعين على ابتكار واستحداث أشكال مختلفة في المشغولات الذهبية نظرا لقدرته على التشكيل.

سعر الجنیه الذھب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17504 جنيهات، إذ يباع الجنيه الذهب في محلات الصاغة لأحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التضخم.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة من محل إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، لكن يبقى هناك متوسط لسعر المصنعية للجرام في حدود الـ70 جنيهًا تقريبا، وفقا لبيانات شعبة الذهب.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

سجلت أسعار الذھب الیوم في المحلات دون مصنعية نحو 2501 جنيه للذهب عيار 24، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 2188 جنيهًا للشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1875 جنيهًا، دون مصنعية.