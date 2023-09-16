«دفاع النواب» يشيد بـ«كلنا واحد»: تؤكد وحدة الشعب والشرطة

أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتوفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدًا أن هدفها رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأكيد أداء الداخلية لرسالتها بالوقوف مع المواطن المصري بجانب رسالتها السامية في حفظ الأمن في ربوع البلاد.

توفير حياة كريمة

وأضاف وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ عطاء الداخلية ينبع من ثوابتها وقيمها الراسخة، وإيمانًا من الوزارة بضرورة الاهتمام بالأسر المصرية والطلاب، وحرصها على استمرار رسم البسمة على وجوهم، من خلال مشاركتهم في العديد من الفعاليات وتوفير حياة كريمة لهم، وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة لديهم.

وأشار إلى أنّ دعم الأسر المصرية مستمر، وخصوصًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، لتوفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة لتوفير احتياجات الطلاب من مستلزمات وأدوات مدرسية وملابس وغيرها من المنتجات التي يحتاجها الطلبة في كل أنحاء الجمهورية.

تكاتف أبناء مصر

وثمن اللواء إبراهيم المصري من روح التلاحم بين الشعب المصري وشرطته الباسله التي لا تدّخر جهدًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة التكاتف بين أبناء مصر؛ للوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وتقدم وكيل دفاع النواب بالشكر والتقدير إلى كل قيادات وزارة الداخلية، في كل القطاعات على جهدهم الملموس سواء في ضبط الأمن بالشارع، أو المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن.