فحص 63 ألف مواطن خلال 30 يوما ضمن «100 يوم صحة» بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 63 ألفا و800 مواطن ومواطنة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، خلال شهر أغسطس الماضي، شملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة وهي «الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن».

فحص 18 ألفا و400 مواطن في المبادرة

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 18 ألفا و400 مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقرات بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 34 ألفا و400 سيدة من خلال مبادرتي صحة الأم والجنين، ومبادرة صحة المرأة.

فحص 10 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم فحص 10 آلاف طفل ضمن مبادرة «السمعيات» بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا في 204 مقرات بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، كما تم فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة «كبار السن من 65 عاما فما فوق»، وذلك في 4 مراكز كمرحلة أولى وهي سوهاج وأخميم وجهينة وطهطا.