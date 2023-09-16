خبير اقتصادي يفسر تأثير قرارات الرئيس السيسي على المواطن: فترة إنعاش

ردود أفعال واسعة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال مؤتمر بني سويف، إذ لاقت رضا كبيرا بين الأوساط السياسية، وكان لها التأثير الأكبر على المواطنين، وهو ما فسَّره الخبير الاقتصادي بالامتيازات والتأثيرات بالقرارات على المواطنين، وكم الاستفادة التي جناها.

خبير اقتصادي يفسر تأثير قرارات الرئيس السيسي على المواطن

ومن جانبها، عبَّرت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن البسيط، لأنه يعلم أن غلاء المعيشة صعب، لذلك لم يتركه فريسة في أيدي التجار: «إصدار الرئيس مجموعة من القرارات المهمة تدل على اهتمام الرئيس باحتياجات المواطنين وفهمه مغزى احتياجاتهم».

الاستفادة من قرارات الرئيس

وأضافت «الملاح»، أن قرارات الرئيس السيسي لها عائد اقتصادي كبير على المواطن المصري وستزيد من الانتعاشة الاقتصادية: «الدورات الاقتصادية بتتكون من 4 دورات زمانية ركود وكساد ورواج وانتعاش، والقرارات للرئيس تحمل شعوره بكافة الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري»، إذ أن القرارات الرئاسية المتتالية خلال مدة قليلة لدعم الأسر المصرية ومحدودي الدخل، لاقت صدى هائلًا بين جموع المواطنين.

وأكدت أن الحكومة دومًا تتخذ عددًا من الإجراءات لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مثل المبادرات التي تدعم متوسطي و محدودي الدخل، وتكون من شأنها التخفيف من اثار الأزمة الاقتصادية أيضًا، وما قدمته القرارات مهم في صالح المواطنين.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإصدار 8 قرارات جديدة هامة، أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وجاءت القرارات كالآتي:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3600 جنيه.

- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه بنسبة 25%.

- زيادة الملاءة المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه بدلاً من 300 لـ11 مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفق للمخصصات ذات الشأن في الموازنة العامة للدولة.

- إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين.

- إعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى 2024.

- افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.