ضبط 2050 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكبرة في عدة إدارات، خلال الساعات القليلة الماضية، وتمكنت من ضبط 2050 كيلو دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبه للسوق السوداء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، ومختلف الأنشطة التموينية في مختلف أرجاء المحافظة، لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، ضرورة تشديد الرقابة على المخابز والأسواق كافة، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، لمواجهة جشع التجار.

ضبط 500 كيلو دقيق مهرب للسوق السوداء

وتمكنت حملة تموينية مكبرة تابعة لإدارة تموين بندر أول الفيوم، من ضبط تروسيكل محمل بـ «10 شكائر دقيق بلدي» زنة الواحدة حوالي 50 كيلو، بإجمالي 500 كيلو جرام، محظور تداوله أو بيعه خارج المخابز البلدية، وذلك أثناء محاولة تهريبه للسوق السوداء، وبيعه للاستفادة بفارق السعر، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمعرفة جهات التحقيق.

ضبط 800 كيلو دقيق بلدي مهرب

كما تمكنت إدارة تموين بندر أول الفيوم أيضًا، من ضبط تروسيكل جمع 16 شيكارة دقيق بلدي محظور بيعه أو تداوله خارج المخابز الحكومية، قبل تهريبه إلى السوق السوداء، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم

كما تمكنت إدارة تموين أبشواي بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط أحد المخابز البلدية، لتجميعه 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وزن الواحدة 50 كيلوجراما، بإجمالي وزن 750 كيلوجراما دقيق بلدي، محظور بيعه أو تداوله، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.