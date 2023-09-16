رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «خطة النواب»: قرارات الرئيس السيسي تكلف الدولة أكثر من 75 مليار جنيه

كتب:

محمد أيمن سالم
10:17 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الدكتور فخري الفقي

الدكتور فخري الفقي

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها اليوم، لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية، إحدى مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

حزمة الحماية الاجتماعية

وكشف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم، قد تكلف الدولة اكثر من 75 مليار جنيه، رغم عدم إعلان وزير المالية التكاليف حتى الآن.

الزيادات الحالية

وتابع: «تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة، تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الاصلاح الذي عزز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية».

اقرأ المزيد:

فخري الفقي: وتيرة الزيادة في معدلات التضخم بها نوع من الثبات

فخري الفقي: انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين يعطيها قوة

فخري الفقي لـ قصواء الخلالي: 10 مليارات دولار تدخل مصر حتى يونيو المقبل

فخري الفقي لـ أحمد موسى: مصر ستصدر الغاز المسال لأوروبا بقيمة مليار دولار شهريا

فخري الفقي: وزارة المالية لديها خطة لطرح سندات بـ 5 مليارات دولار
بقلم محمد أيمن سالم