رئيس «خطة النواب»: قرارات الرئيس السيسي تكلف الدولة أكثر من 75 مليار جنيه

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها اليوم، لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية، إحدى مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

حزمة الحماية الاجتماعية

وكشف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم، قد تكلف الدولة اكثر من 75 مليار جنيه، رغم عدم إعلان وزير المالية التكاليف حتى الآن.

الزيادات الحالية

وتابع: «تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة، تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الاصلاح الذي عزز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية».