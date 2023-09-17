معهد بحوث أمراض النباتات ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان «المكافحة المتكاملة»

قال الدكتور محمود أحمد قمحاوي مدير معهد بحوث أمراض النباتات إنَّ المعهد نفذ برنامجا تدريبيا بعنوان «المكافحة المتكاملة بين الحاضر والمستقبل» بمقر المعهد، وذلك تحت إشراف الدكتور محسن أبو رحاب وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

الاستخدام الأمثل للمبيدات

وأوضح مدير المعهد، أنَّ هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المتدربين في فهم الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيماوية والتوقيت المناسب لرش هذه المبيدات، كذلك تناولت إيجاد بدائل المبيدات والتي تستخدم بكفاءة عالية للحد من هذه الأمراض وكذلك تم إلقاء الضوء على كيفية التنبؤ لبدء الرش الوقائي لهذه الأمراض.

وشارك في هذه الدورة نخبة مميزة من باحثي قسم المكافحة المتكاملة برئاسة الدكتورة سحر زيان وباحثي وحدة تعريف الكائنات الدقيقة والمقاومة الحيوية برئاسة الدكتورة نهير عبدالنظير، وشارك في هذه الدورة الدكتور محمد الشيخ عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط.

الإنذار المبكر

وتناولت الدورة العديد من المحاور منها مقدمة عن المكافحة المتكاملة واستخدام تكنولوجيا الإنذار المبكر لأمراض النباتات وأهم الاتجاهات الحديثة في مكافحة أمراض النباتات (المقاومة المستحثة) – استخدام المبيدات الحيوية في المكافحة المتكاملة - الزراعة الذكية ومقدمة عن المكافحة المتكاملة - استخدام برامج الإنذار المبكر في مكافحة الأمراض النباتية - استخدام المبيدات الحيوية في المكافحة المتكاملة – المبيدات ما لها وما عليها – المبيدات الكيميائية وتقسيمها وطرق استخدامها في المكافحة – الاستخدام الأمثل والأمن للمبيد – الطرق الأمنة في تطبيق وخلط المبيدات كما قام المتدربين بزيارة وحدة تعريف الكائنات الدقيقة والمقاومة الحيوية بالتدريب عملياً في المعامل على كيفية انتخاب العامل الحيوي وميكانيكية تأثيرها بدءا من المعمل وصولًا إلى إنتاج مبيد حيوي والإجراءات المتبعة لعمل المركبات الحيوية.

ويستهدف البرنامج تدريب 30 من الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثي التخرج ومهندسي الشركات الخاصة.