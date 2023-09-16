«التضامن»: زيادة معاشات «تكافل وكرامة» وصلت إلى 40% خلال عام

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة من «تكافل وكرامة» بنسبة 15%، تعتبر الزيادة الثالثة فى عام 2023، حيث كانت الأولى فى أبريل، والثانية خلال يوليو، عندما تمت زيادة عدد المستفيدين إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن، بواقع 5.2 مليون أسرة، والثالثة هى توجيه الرئيس الأخير أمس.

وأوضح «هاشم» لـ«الوطن»، أن زيادة معاشات «تكافل وكرامة» فى خلال سنة واحدة وصلت إلى 40%، منها 25% فى أبريل الماضى، و15% أمس فى سبتمبر، كاشفاً أنه بهذه الزيادات ارتفع معاش «تكافل» من 450 جنيهاً إلى 630 جنيهاً، وبالنسبة لمعاش «كرامة» سيصل إلى 490 جنيهاً.

وأكد أن هذه الزيادات بهدف الحد من تداعيات التضخّم وارتفاع الأسعار، خاصة أن ارتفاع الأسعار والتضخّم بعد الحرب الروسية - الأوكرانية وصل إلى 37%، موضحاً أن هذا بالنسبة للإحصاءات الرسمية.

وأضاف «هاشم» أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتبنّى سياسات حماية اجتماعية منحازة إلى الأسر الأوْلى بالرعاية والأشد احتياجاً، مشيداً بقرار الرئيس بزيادة المعاشات، لتوفير أعلى درجة من درجات الحماية الاجتماعية لتلك الفئة، موضحاً أن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس، على هامش زيارته إلى مدينة سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، وصل إلى 36.5 مليون مواطن فما فوق، منهم 10 ملايين مواطن من مستفيدى المعاشات، و4.6 من دولاب العاملين بالدولة، و22 مليون مواطن من مستفيدى برنامج الدعم النقدى لـ«تكافل وكرامة».

وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات لـ«الوطن»، إنه يجرى حالياً الانتهاء من دراسة تكلفة الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتُصبح 600 جنيه، وفقاً لتوجيهات الرئيس، أمس، موضحاً أن الهيئة ستُصدر بياناً تفصيلياً بالزيادات، وموعد بدء تنفيذها، خلال ساعات.