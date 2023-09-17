‎المولد النبوي الشريف.. موعد الإجازة وأسعار الحلوى

‎المولد النبوي الشريف، مناسبة ذات طابع ديني أصيل يحتفل بها المسلمون حول العالم في الـ12 من ربيع الأول من كل عام، بإحياء سنن الرسول والصلاة عليه والاحتفال به في المساجد وإقامة سهرات عائلية لقراءة القرآن، وعلى الجانب الآخر يحتفلون بعطلته الرسمية حيث يحصلون في هذا اليوم على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والإجازة

ويتبقى أيام قليلة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023، حيث يأتي موعد المولد النبوي الشريف 2023، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري الموافق 12 ربيع الأول 1444هجرية، وجرت العادة ترحيل الإجازة الرسمية ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، ومن الممكن تأجيل الإجازة ليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري.

الإجازات المتبقة في عام 2023

وبعد انتهاء إجاة المولد النبوي الشريف 2023، لن يتبقى حينها سوى عدد إجازة رسمية واحدة فقط في العام، وهي ذكرى حرب أكتوبر، والتي تأتي يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، ومن المتوقع تأجيلها لتكون يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر لتضم مع الإجازة الأسبوعية أيضا.

طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالأسواق

وجرت العادة في المولد النبوي الشريف شراء حلوى المولد وتناولها في هذه المناسبة السارة، وبهذه المناسبة طرحت وزارة التموين حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف

وجرى ضح حلوى المولد بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي، تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة، وهناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيرة إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.