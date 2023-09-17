أهالي «سدس الأمراء» ببني سويف يوجهون رسالة في حب الرئيس: «جبر بخاطرنا»

عبّر أهالى قرية «سدس الأمراء»، التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف، عن فرحتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم، معتبرين السبت الماضى يوم عيد لهم، كما أشادوا بافتتاح الرئيس عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدين أن المحافظة شهدت على مدار 10 سنوات متصلة إقامة العديد من المشروعات العملاقة بتكلفة تجاوزت 110 مليارات جنيه.

«محمد»: استمع لنا وناقشنا فى المشروعات والخدمات

وقال جمال محمد أحمد، من أهالى القرية، لـ«الوطن»: «فخور بافتتاح العديد من المشروعات، وسعيد برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء افتتاحه المجمع الخدمى والعديد من المشروعات الأخرى التى غيّرت وجه الحياة فى بنى سويف».

ويرى على عبدالسلام أن «ما شهدته القرية من افتتاحات عظيمة يبعث على الفخر، والأهالى يساندون جهود الدولة بقيادة زعيمها الذى أطلق أكبر مبادرة استهدفت خدمة البسطاء فى صعيد مصر».

وقال صلاح محمد، أحد أهالى القرية، إن قرية سدس الأمراء شهدت طفرة كبيرة فى الخدمات، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس للمحافظة وحرصه على مصافحة الأهالى وجبر خواطرهم والتقاط الصور معهم أدخلت الفرحة والسعادة على قلوب الأهالى، الذين فوجئوا بوجود الرئيس بينهم، يتحدث معهم ويستمع إليهم، ويناقشهم فى المشروعات والخدمات المقدمة إليهم.

«حسن»: «لبى دعوتى بزيارة منزلى وسألنى عن أحوال أسرتى»

وتحدث عبدالعليم حسن، موجه بوزارة التربية والتعليم من مواطنى بنى سويف، عن تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى له فى شقته بقرية سدس الأمراء، قائلاً: «إحنا كنا فى البلكونة أثناء مرور الرئيس ونادينا عليه يتفضل عندنا، ولبى الدعوة وجبر بخاطرنا».

وتابع «حسن»: «شرفنا الرئيس وجلس معى ومع أسرتى فى شقتى، إحنا حلّت علينا البركة بزيارته، وتحدث معنا عن مدى رضانا بأحوالنا، وشكرناه على المشروعات الضخمة التى أنجزها من أجلنا وأهل الصعيد، والخدمات غير المسبوقة بعد سنوات من التهميش».

وفى السياق ذاته، كشفت الطفلة رودينا فتحى، صاحبة الـ12 عاماً، الطالبة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة «سدس الأمراء» الابتدائية، تفاصيل لقائها بالرئيس أثناء زيارته للقرية فى المحافظة أمس الأول، قائلة لـ«الوطن»: «سمعت عن قدوم الرئيس إلى قريتنا، وكنت أشاهده فى التليفزيون وأحبه، ولما علمت أنه يزور قريتنا قررت التوجه لمشاهدته عن قرب، وتوجهت إلى مدرستنا لاستقباله، وفوجئت بأننى ضمن حشود من المواطنين فى انتظار الرئيس وفجأة وجدته أمامى، ولم أشعر بنفسى وانهالت دموعى بشكل مفاجئ بسبب فرحتى، وقتها قلت أنا أقف أمام رئيس مصر (ماكنتش متخيلة اللى حصل)».