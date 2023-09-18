تفاصيل أسرع قرض في مصر.. اعرف كيفية الحصول عليه بسهولة

يقدم بنك ناصر أسرع قرض في مصر، والقرض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ومن الشروط، أنه لا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة على أن يكون مر على التعييـــن 5 سنوات و يكون العائد 11% فى حالة وجود ضامن حكومى و 11.7% فى حال عدم وجود ضامن حكومي.

وبالنسبة للشروط للموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، يحتاج بنك ناصر الرقم التأميني لطالب التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث أو مستند من جهة العمل يفيد بالعنوان الحالي للعميل.

أسرع قرض في مصر

كما يحتاج البنك بيان مفردات الدخل أي المرتب، وبيان الحالة الوظيفية، ونفس الأوراق بالنسبة للضامن.

شروط القرض لأصحاب المعاش

وعن الشروط لأصحاب المعاش، الرقم التأميني، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث، وبيان المعاش ونفس الأوراق أيضًا للضامن مع بيان للحالة الوظيفية ومفردات المرتب.

ولحصول العميل على القرض، يجب تقديم جميع المستندات للبنك فيما يتم مراجعة المستندات ومراجعة نتيجة الاستعلام، ثم تحويل المرتب أو المعاش، وبعد ذلك الصرف للعميل.