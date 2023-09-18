تحرير 205 محاضر متنوعة في حملات تموينية بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وتمكنت من تحرير 205 محضر تمويني متنوع، في إطار الحملات التفتيشية تحت إشراف المحاسب عاطف الجمال وكيل الوزارة، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

ضبط سلع غذائية وتحرير محاضر للمخالفين

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، إلي أن الحملات التموينية المكبرة نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط العديد من المخالفات المتنوعة، وضبط سلع ومواد تموينية لوجود مخالفات قانونية، وتم وضع هذه المضبوطات تحت تصرفه جهات التحقيق.

حملات على الأسواق والمخابز بالمنوفية

وأضاف وكيل وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن الحملات التفتيشية خلال الساعات الماضية أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات علي المخابز والاسواق، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكداً أن الحملات الصباحية والمسائية مستمرة علي مدار الأسبوع لضبط الأسواق ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

ووجه، الشكر لمفتشي مديرية التموين في مختلف المراكز والمدن لجهودهم في ضبط المخالفات الغير قانونية، والمتابعة المستمرة للأسواق والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.