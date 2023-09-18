تحويل المدارس.. تعرف على الضوابط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة، عن إعادة فتح باب التحويلات المدرسية لعام 2023- 2024، بداية من أمس حتى يوم السبت المقبل، على أن يكون التحويل على البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الإجراءات اللأزمة لتحويل المدارس، وفقً لما أكدته محافظة القاهرة.

ضوابط وإجراءات تحويل المدارس

1- التحويل إلكتروني فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوي العام.

2- لا يتم الأخذ بالتحويل الورقي إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط، وتتم التحويلات المدرسية على الرابط.

تحويل المدارس والبيانات مسؤولية ولي الأمر

3- ملء البيانات ومدى صحتها تكون من مسؤولية ولي الأمر.

4- لا يجوز التقدم بطلب تحويل المدارس مرتين، وفي حالة وجود أي تعديلات يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

5- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

وتابعت محافظة القاهرة، أنّ النتائج تكون مسؤولية ولي الأمر، وذلك من خلال الدخول على الموقع، بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة، بعدم قبول الطلب أو كانت لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

ونوهت محافظة القاهرة على التعاون مع مديرية التعليم، وولي الأمر بعد إعلان نتيجة تحويل المدارس، وذلك لاستكمال جميع الإجراءات، والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وغير ذلك يعتبر التحويل لاغي، على أن يكون التحويل للأكبر سنًا طبقا للكثافات المتاحة.

وأوضحت أن يجب على ولي الامر الانتهاء من إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

الأوراق المطلوبة لتحويل المدارس

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة للتحويل في جميع المراحل التعليمية على النحو التالي:

- الأوراق المطلوبة للمرحلة الابتدائية: إرفاق إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية مع الاستمارة.

- الأوراق المطلوبة للمرحلة الإعدادية: إرفاق إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية مع الاستمارة.

- الأوراق المطلوبة للمرحلة الثانوية: تقديم إثبات قيد وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادى، وإرفاق شهادة الميلاد الأصلية.