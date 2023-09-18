برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» حول «المواطن فى حمى الرئيس»

عرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «المواطن فى حمى الرئيس».. الحماية الاجتماعية دعم المواطن أولوية.

حزمة من الإجراءات للحماية المجتمعية

وقالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ الرئيس السيسي قرر الإعلان عن حزمة من الإجراءات للحماية المجتمعية في إحدى القري بمحافظة بني سويف بصعيد مصر، مشيرًة الى أنّ صعيد مصر من الأماكن الموجودة التي يوجد الكثير من القرى التى تعاني، وتعتبر من القرى الأكثر فقرًا ولم تصل لها قطاعات التنمية بشكل أو بأخر في الماضي.

وأضافت مدير تحرير جريدة الوطن، خلال لقائها في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، «وصلنا أن الرئيس وقف فى إحدى هذة القرى ووسط كل أبناء الصعيد، وقرر الإعلان عن حزمة الحماية المجتمعية الجديدة، ولما يقف وسطهم ويقولهم أنتوا مثال للصبر، أنتوا مثال للتحمل، أنتوا أبطال الملحمة المصرية الحقيقية اللي حصلت في مصر، أنتوا اتحملتوا كتير أزمات اقتصادية كبيرة، كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات مناخية، كل دا وبنعلن عن حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية».

وأشارت إلى أنّ الحماية المجتمعية تشمل مشروعات حياة كريمة، والتموين والخبز والإسكان، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التى تقام في كل الأماكن، موضحة أن هذه المشروعات لم تحدث في أي دولة.

490 مليار جنيه لبرامج الحماية المجتمعية

وأوضحت أنّه تم صرف 490 مليار جنيه لبرامج حماية مجتمعية، بالإضافة إلى زيادة تكافل وكرامة نحو 20%، كما أن العلاج على نفقة الدولة وصل في 2022- 2023 من11 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه، كما أنّ السلع التموينية زادت من 90 مليار جنيه إلى 127 مليار جنيه.