عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تؤكد انحيازه للمواطن

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني بمثابة ظاهرة إيجايبة وصحية، ونجح خلال الفترة الماضية في وضع العديد من الحلول للمشكلات التي عانى منها المجتمع خلال السنوات الماضية، فضلا عن وجود مساحات كبيرة من التوافق بين القوى السياسية المشاركة بالحوار.

لم شمل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة

وأضافت في بيان لها اليوم، أن الحوار الوطني نجح في لم شمل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة للجلوس على طاولة حوار واحد من أجل طرح الرؤى وتبادل وجهات النظر في العديد من الملفات، كما حرص المشاركين على الوصول إلى حلول واقعية لتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم المجتمع بأكمله.

وأوضحت بأن خطاب الرئيس السيسي الأخير خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية ببني سويف، يؤكد جدية الدولة المصرية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ويكلل نجاح جلساته خلال الفترة الماضية، منوها بأن الهدف الرئيسي للحوار الوطني منذ بداية إنشاوه هو إعلاء المصلحة الوطنية على حساب المصالح والحزبية والشخصية.

وأشارت إلى أهمية قررات الرئيس الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مؤكدة أهمية أن هذه القررات شديدة الأهمية وجاءت في توقيت مناسب خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأكروانية، قائلة: «هذه القررات المهمة تؤكد حرص الرئيس على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثرا تأثرا بالأوضاع الاقتصادية، وهي قرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين».