قبل عقد اجتماع المركزي الأمريكي.. توقعات سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

توقعت مؤسسة «gold price» الدولية انخفاض أسعار الذهب عالميا خلال الأيام المقبلة، موضحة في تقرير لها، اليوم الاثنين، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب، لمناقشة سعر الفائدة على الدولار، أن «المستثمرين يترقبون احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لهذا الأسبوع».

استقرار أسعار الذهب بالمعاملات الفورية عند 1924 دولارا

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأونصة، أشارت المؤسسة إلى أن سعر الذهب الأيام المقبلة سيشهد انخفاضًا بعد استقرار أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأونصة، بحسب «بلومبرج».

انخفاض طفيف عالميا لحين اجتماع المركزي الأمريكي

وأوضحت المؤسسة وفق رسم بياني نشر عبر الموقع الرسمي، بأن انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب عالميا سيحدث وفق الجدول المرفق، وهو الأمر المرتبط بالأساس برفع سعر الفائدة على الدولار من عدمه من قبل البنك المركزي الأمريكي، بينما أشار الموقع أن أسعار الذهب قد ارتفعت خلال الـ20 عام الماضيين بما مقداره 1543%، بينما ارتفع عالميا خلال عام واحد بمقدار 248%، في حين زاد سعره اليوم عالميا بمقدار 2.90%.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زاد سعر الفضة خلال المعاملات الفورية بمقدار 0.3%، ليسجل 23.07 دولار للأونصة، بينما ارتفع خام البلاتين بمقدار 0.2%، مسجلا 927.29 دولار للأوقية، بينما استقر خام البلاديوم لـ1248.73 دولار للأونصة.