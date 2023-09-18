أمين الفتوى: لا يجوز تكفير تارك الصلاة كسلا بغير عذر شرعي

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً وما حكم من يكفره؟

الصلاة لها رتبة خاصة في الإسلام

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين، إن الصلاة لها رتبة خاصة في الإسلام، وقد حُدِّدت لها أركان وأوقات، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي، كما أنها صلة وثيقة بين العبد وربه، يكون فيها القلب خاشعًا وخاضعًا لله.

ترك الصلاة كسلًا ليس عذرًا شرعيًّا

وأضاف أمين الفتوى، أن من ترك الصلاة كسلًا وبغير عذر شرعي، ومَن يتركها كسلًا وهو مؤمن بفرضيتها لا يجوز تكفيره، فالصلاة مفروضة على المسلم سواء سمع الأذان أو لم يسمعه، فمن تركها تكاسلا وهو يتذكرها ويسمع المؤذن ويشاهد الناس تصلي بالمسجد فقد ارتكب كبيرة من الكبائر.