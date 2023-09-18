مجلس القبائل والعائلات المصرية: قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدورنا

قال الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بني سويف أثلجت صدورنا جميعا، وتزامنت مع مؤتمر حاشد لمجلس العائلات في شبرا، وتليت عليهم القرارات، وكان وقعها عليهم ممتازا.

قرارات الرئيس السيسي

وأضاف «مطر»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي قصد بقرارات بني سويف تخفيف الأعباء التي يعاني منها المواطن جراء الأزمة العالمية في الاقتصاد.

مجلس القبائل والعائلات المصرية

وأوضح الشيخ كامل مطر، أن الرئيس السيسي أثبت أنه يشعر بالمواطن، وقد جاءت هذه القرارات في مكانها الصحيح، ونحن كمجلس القبائل والعائلات المصرية وكقاعدة شعبية نثمن هذه القرارات.