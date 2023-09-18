«الأزهر للفتوى»: المقارنة بين الشريكين وأشخاص أخرى تهدد استقرار الأسرة

قال الشيخ محمد عماد أبو الهدى، المشرف على بنك الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنّ هناك مشكلات قديمة ومتكررة تؤدي إلى الخراب والطلاق والانفصال، وتتمثل في عدة صور منها أن تقارن الزوجة زوجها بغيره أو الزوج يقارن زوجته.

الاصطدام بالواقع سبب المقارنة

وأضاف «أبو الهدى»، في لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، أنّ هناك إحصائيات تقول إن هذه المشكلات تحدث بسبب الخيال الموجود عند السيدات قبل الزواج، وتصطدم بالواقع نتيجة الطموح الزائد عند الزوجة، ومن غير الطبيعي أن يلجأ أحد الشريكين إلى المقارنة السلبية بينهما وأشخاص أخرى.

مقارنة الواقع بالسوشيال ميديا

وتابع المشرف على بنك الأزهر للفتوى الإلكترونية، بأنّ البعض يرون أن الأزواج يخرجون مع زوجاتهم، ويقارنون ما يرونه على السوشيال ميديا بالحياة الواقعية، لافتا إلى أنّ تقصير الطرفين يجعل كلا منهما ينظر للغير، مشيرا إلى أنّ النبى كان يقول «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هو أَسفَل مِنْكُمْ وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوقَكُم؛ فهُوَ أَجْدَرُ أَن لا تَزْدَرُوا نعمةَ اللَّه عَلَيْكُمْ» متفقٌ عَلَيْهِ.