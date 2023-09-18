أهالي «بني سويف»: عندنا رئيس يعمل لصالح الوطن والمواطن

«الحطايبى»: حقق إنجازات عملاقة تدفعنا لدعمه ومساندته

أكد أهالى محافظة بنى سويف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدم للمحافظة مشروعات خدمية عديدة، وقال عامر عبدالمجيد الحطايبى، مزارع، رئيس جمعية منشأة أبوصير، أن ما قدمه الرئيس من إنجازات على كل بقعة فى مصر، يدفعنا لدعمه ومساندته، والوقوف خلفه، لأنه حقق إنجازات عملاقة لم تحدث فى تاريخ مصر خلال فترة وجيزة، وهو رئيس وطنى يعمل لصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف: «زار الرئيس قرية سدس الأمراء فى محافظة بنى سويف، والتقى بأهلها وافتتح مشروعات خدمية وتنموية ومشروعات حياة كريمة بها، وأعلن عن عدة قرارات تخص المواطنين وترفع العبء عن كاهل المزارعين، ووجّه بإطلاق البنك الزراعى مبادرة للتخفيف عن المزارعين».

«طحاوى»: دعم المزارعين لم يتأخر

وقال محمد طه طحاوى، مزارع: «نوجّه الشكر للرئيس الوطنى الذى يعمل لصالح وطنه والمواطنين، والمسئولية كبيرة على عاتقه وهو أهل لها، فالمشروعات والإنجازات فى كل مكان، هنا فى محافظة بنى سويف مشروعات حياة كريمة 1616 مشروعاً فى مركزى ببا وناصر، ومشروعات خدمية وتنموية فى عدة مراكز منها محورا عدلى منصور والفشن، ومحطة كهرباء غياضة، وكورنيش النيل والجامعات الأهلية والتكنولوجية».

وتابع: «الرئيس لم يتأخر يوماً عن المزارعين ودعمهم برفع أسعار توريد وتسلم القمح من المزارعين، وتوفير الأسمدة والتقاوى، وتبطين الترع، ما ساهم فى رفع العبء عن كاهل الفلاح».

وقال رجب حافظ، مقاول: «السيسى أكثر من اهتم بالمواطن، وهندعمه لأنه واقف معانا وبيحب المواطن الغلبان، ربنا يحميه ويوفقه وينصره».