أهالي سيناء يناشدون الرئيس باستكمال مسيرة التنمية

أعلن شيوخ القبائل فى سيناء عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، وناشدوه استكمال مسيرة التنمية التى بدأها حتى ينهض الوطن وتصبح مصر من أقوى دول المنطقة، وقال الشيخ عبدالمنعم رفاعى، أحد شيوخ قبيلة «الرياشات»، بالشيخ زويد والعريش، إن جميع قبائل سيناء تدعم الرئيس السيسى الذى حقق نقلة نوعية فى مشروع تنمية البوابة الشرقية لمصر.

وقال الشيخ زايد الهشة، من كبار رجال القبائل، إن سيناء شهدت عهد الحداثة فى عصر الرئيس السيسى بمشروعات خدمية متطورة، بينها الكهرباء والمياه، وشبكات الصرف الصحى والإنترنت، تزامناً مع نجاح قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة فى القضاء على الإرهاب وإجهاض المؤامرات الخارجية.

فيما أكد الشيخ عبدالله المعنى، أحد شيوخ القبائل بالشيخ زويد، أن الرئيس قضى على الإرهاب والمخططات الخارجية، واستعاد الأمن والأمان للمنطقة: «سيناء صارت آمنة، نسير فى الطرقات ليل نهار، بعد أن كنا نخاف على أرواحنا وأرواح أولادنا، ولذلك نؤيد وندعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية، ونعلن استمرار دعمنا للجيش العظيم والرئيس الحكيم».

وقال الشيخ عارف أبوعكر، شيخ عشيرة العكور فى سيناء: «نؤيد الرئيس لاستكمال بناء المدن الحديثة، وها هى رفح الجديدة صارت صرحاً معمارياً كبيراً لم تشهده سيناء من قبل، نؤيد الرئيس لمزيد من البناء والتعمير، ونفوضه للتصدى لأى مخططات إرهابية أخرى على أرض سيناء.. لولا حكمة القيادة السياسية التى قضت على الإرهاب وإفشال المخططات الخارجية لضاعت سيناء وأهلها».

وأوضح الشيخ سلام أبوالعراج، شيخ عشيرة العرارجة بجنوب الشيخ زويد والعريش، أن هناك ثورة بناء وتعمير بدأها الرئيس السيسى: «نؤيده لاستكمال المشوار، نؤيد الرئيس وندعمه».