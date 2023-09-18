«موهبة ع المكشوف» منح الفرصة لـ75 ألف لاعب للحصول على المشاركة المناسبة

«كابيتانو مصر»، الذى انطلقت نسخته الأولى فى العام الماضى لمواليد 2008 حقق نجاحاً منقطع النظير وشهد إقبالاً تاريخياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، الأمر الذى وجد دعماً جديداً من كافة أجهزة الدولة المصرية، لانطلاق الموسم الثانى مواليد 2009 فى عدد كبير من محافظات مصر، أملاً فى إيجاد مواهب جديدة تسطع فى سماء الكرة المصرية وتجد منفذاً لها فى الاحتراف الخارجى.

قطار كابيتانو مصر فى موسمه الثانى طاف محافظات وصنع الفارق فيها من مواليد 2009، فى أكبر عملية اكتشاف للمواهب الكروية الناشئة بمحافظات (سوهاج - أسوان - المنيا - بورسعيد - البحيرة - الغربية - المنوفية - القاهرة - الجيزة - القليوبية)، حيث وصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات عن طريق الرابط الإلكترونى المخصص للمشروع إلى 75 ألف لاعب، وحضر الاختبارات الفعلية ما يقارب 35 ألف لاعب، حتى تم اختيار أفضل 148 موهبة فى التصفيات النهائية.

بداية قطار الموسم الثانى كانت من أسوان أيام 15 و16 يوليو، ثم سار القطار متجهاً للمنيا فى 19 و20 قبل أن يحط رحاله فى بورسعيد 24 و25 وبعدها البحيرة فى يومى 30 و31 يوليو، وانتقل بعدها للمنوفية يومى 5 و6 أغسطس ثم الغربية 9 و10، وأخيراً فى القاهرة الكبرى 13 و14 أغسطس. وأجريت اختبارات برنامج كابيتانو مصر فى محافظة القاهرة الكبرى للمتقدمين من مواليد القاهرة والجيزة فى نادى الشمس بالقاهرة ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وفى استاد بنها الرياضى للمتقدمين من محافظة القليوبية.

وتم وضع عدة اشتراطات لإجراء الاختبارات، أولها أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد، وألا يكون مسجلاً بأى نادٍ أو هيئة رياضية، وحضور الاختبارات بزى رياضى «شورت - تيشيرت - حذاء رياضى»، والتسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى، والالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة، وقد تمت مراعاة ذلك من جميع المشاركين، وتم التركيز على كل هذا من خلال متابعة دقيقة من جميع القائمين على المشروع فى مختلف المحافظات، وتمت الاختبارات تحت إشراف عدد من لاعبى الكرة المصرية السابقين، منهم أحمد الكاس، شادى محمد، سيد معوض، طارق السيد، عبدالواحد السيد، عبدالستار صبرى، محمود أبوالدهب.