طائرة أمريكية بـ100 مليون دولار تثير جدلا.. تحطمت ولم يعثر عليها أحد

حالة من الترقب شهدتها الولايات المتحدة منذ أمس الأول الأحد، على خلفية حادث سقوط مقاتلة من طراز«إف 35 بي» في ولاية كارولينا الجنوبية، عقب قفز قائد الطائرة بمظلته، دون تحديد أسباب حول الحادث.

وبعد يومين من عمليات البحث، عثرت قوات المشاة الأمريكية، على حطام الطائرة المقاتل «إف 35 بي» التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس، مشيرة إلى إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرج، وفقا لما أعلنته قاعدة «تشارلستون» العسكرية الأمريكية.

وفي وقت سابق، عقدت عضو مجلس النواب الأمريكي نانسي مايس، لقاء مع ممثلي قوات مشاة البحرية الأمريكية بشأن حادث فقدان طائرة من طراز «إف 35 بي» في ولاية كارولينا الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وضع الطيار الآلي قبل خروج قائد «إف 35 بي»

ووقع مكان عثور القوات الأمريكية على حطام الطائرة«إف 35 بي» على بعد نحو ساعتين أو 80 ميلا شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة، فيما استخدمت قاعدة تشارلستون المشتركة القوات الأرضية والجوية في عمليات البحث عن المقاتلة.

وأمس الأول الأحد، تمكن قائد الطائرة «إف 35 بي»، من القفز بمظلته ونجا من التحطم المحتمل للمقاتلة في المنطقة القريبة من البحيرات شمالي مدينة «نورث تشارلستون» بولاية كارولينا الجنوبية، فيما لم يتم الكشف عن سبب قفز الطيار.

وأوضح المتحدث باسم قاعدة تشارلستون العسكرية، جيريمي هوجينز، أن الطائرة تم تحويلها إلى وضع الطيار الآلي قبل أن يخرج الطيار منها، مضيفا أن عمليات البحث ركزت في البداية شمال القاعدة الجوية حول بحيرة مولتري وبحيرة ماريون بناءً على آخر موقع معروف للطائرة والتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية.

وأشار المتحدث العسكري إلى توسيع جهود البحث بعد ظهر أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

قاعدة «تشارلستون»: قائد «إف 35 بي» على ما يرام

وفي وقت سابق، قالت عضو مجلس النواب الأمريكي نانسي مايس، إن العسكريين حتى الآن لا يعرفون مكان طائرة «إف 35 بي» المفقودة في ولاية كارولينا الجنوبية منذ أمس الأول الأحد، موضحة عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، أنه لا يعرف أحد ما إذا كانت الطائرة موجودة في الأجواء أو تحت الماء.

وفي وقت سابق، أشارت قاعدة «تشارلستون» الجوية، إلى أن قائد الطائرة «إف 35 بي»، كانت على ما يرام، لكن جميع آثار الطائرة فُقدت، فيما طلب الجيش من الأمريكيين المساعدة في العثور على المقاتلة.

بدوره، أصدر قائد مشاة البحرية الأمريكية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين لجميع وحدات الطيران داخل وخارج الولايات المتحدة، عقب حادث المقاتلة «إف 35» في كارولينا الجنوبية.