الدولار يقترب من أعلى مستوياته عالميا في 6 أشهر

استقر مؤشر الدولار فوق 105 نقطة اليوم الثلاثاء، ويحوم قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر، مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، بينما يركز المستثمرون على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم وخطوات سياسته التالية.

مؤشر الدولار عالميًا

وفي الأسبوع الماضي، أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية في معظمها الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من هبوط سلس حتى لو أبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتطلع المستثمرون إلى أرقام مؤشر مديري المشتريات العالمي في الولايات المتحدة، إضافة إلى العديد من مؤشرات الإسكان.

وتنتظر الأسواق قرارات أسعار الفائدة الرئيسية من بنك إنجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع، بينما استقر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ارتفع قليلا مقابل الين الياباني واليوان الصيني.

توقعات سعر الدولار عالميًا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.73 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا.