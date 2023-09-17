موعد الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري في 2023.. خلال أيام

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً يوم 21 سبتمبر الجاري، وهو الاجتماع السادس للجنة منذ بداية العام الحالي 2023، حيث قررت اللجنة، في آخر اجتماع لها، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، يوم 3 أغسطس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليكون بالترتيب 19.25%، و20.25%، و19.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ويكون موعد اجتماع البنك المركزي المصري التالي يوم 21 سبتمبر الجاري، لتحديد سعر الفائدة، سواء رفع السعر أو الإبقاء عليه.

اجتماعات البنك المركزي المصري

وتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 5 اجتماعات، وموعد اجتماع البنك المركزي المصري السادس يوم 21 سبتمبر الجاري، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.