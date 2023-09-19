«حسين ناصف» وكيلا لشؤون التعليم والطلاب بـ«طب أسنان الأزهر» في القاهرة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور حسين ناصف، الأستاذ بقسم تقويم الأسنان في فرع كلية طب بنين الأسنان بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تنسيق طب الأزهر 2023

وأعلنت جامعة الأزهر، الأحد الماضي، تنسيق كلية طب أسنان الأزهر 2023 2024 للقبول في الكليات بالعام الدراسي المقبل، للبنات والبنين الذين سجلوا رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية في الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، أنّ تنسيق طب أسنان الأزهر 2023 تم تحديد الحد الأدنى للقبول به بالنسبة المئوية، كما يلي.

تنسيق كلية طب أسنان بنين وبنات القاهرة 94.62%.

تنسيق كلية طب أسنان بنين أسيوط 94.31%.