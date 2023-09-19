لأصحاب المهن الحرة.. تعرف على أقل فائدة على القروض في 3 بنوك

توفر البنوك المصرية، أنواعا مختلفة من القروض الشخصية، وبرامج متميزة من بينها لأصحاب المهن الحرة، وهو ما نرصده في السطور التالية، للحصول على أقل فائدة على القروض في عدد من البنوك، بحسب جدول برامج التمويل.

ويتيح المصرف المتحد، قرضًا لأصحاب المهن الحرة بفائدة من 17.5% إلى 18% متناقصة، والمدة من سنة إلى 7 سنوات، وقيمة القرض من 10 آلاف جنيه إلى 2.5 مليون جنيه، والحد الأدنى للدخل 25 ألف جنيه، والعمل قائم بحد أدنى عامين.

القرض الشخصي من بنك التنمية الصناعية

ويقدم بنك التنمية الصناعية، أقل فائدة أيضًا لقروض أصحاب المهن الحرة بقيمة 18% متناقصة، والمدة تصل إلى 5 سنوات وقيمة التمويل من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وقيمة القسط 50% من الدخل الشهري بحسب ضوابط البنك المركزي.

القرض الشخصي من بنك قناة السويس

والقرض الشخصي في بنك قناة السويس لأصحاب المهن الحرة، فائدته 22.5% متناقصة، والمدة تصل إلى 5 سنوات، وقيمة القرض تصل إلى مليون جنيه، ومدة التمويل حتى 60 شهرًا، والحد الأدنى لصافي الدخل 15 ألف جنيه.