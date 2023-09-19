ضبط 750 ألف كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة للرقابة التموينية بالتعاون مع مباحث التموين في محافظة الإسماعيلية، في ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعه في الأسواق، ضمن حملات الرقابة لمتابعة المخابز والأسواق.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الحملة ضمن توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري، وتنفيذ حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ضبط 750 ألف كيلو دقيق

وأضاف أن حملة اليوم أسفرت، عن ضبط أحد المخابز البلدية لتصرفه في كمية تقدر بـ750 ألف كيلو من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، بمركز ومدينة القصاصين.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 70 قطعة من مصنفات اللحوم والدواجن والمخللات منتهية الصلاحية، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأعلنت مديرية التموين، عن حملة للرقابة على المحال والمخابز، نجحت في تحرير 90 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

وشملت المحاضر تحرير 13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر، و8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية ضمن الغش التجاري، الي جانب تحرير 11 محضرا لإنتاج خبر ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و12 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.