طريقة الاستعلام عن كارنية الخدمات المتكاملة.. اعرف مميزاته

أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية حملة لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية على مستوى الجمهورية بنهاية يناير 2024، ولذا يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن كارنية الخدمات المتكاملة، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن كارنية الخدمات المتكاملة

تتمثل طريقة الاستعلام عن كارنية الخدمات المتكاملة، باتباع مجموعة من الخطوات بدءًا من الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- اختر خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة.

- أدخل الرقم القومي الخاص بالشخص الذي يريد الاستعلام.

- اضغط على أيقونة بحث، لتظهر لك حالة الطلب.

مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يلجأ الكثير من ذوي الإعاقة إلى استخراج كارت الخدمات المتكاملة، إذ يوفر لهم العديد من المزايا، والتخفيضات على أسعار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل وسائل المواصلات العامة، وإجراء الفحوصات الطبية بالمجان وغير ذلك، ومن أهم مميزات الحصول على هذه البطاقات:

- الإعفاء من الجمارك.

- الحصول على سيارة مجهزة من الحكومة بنصف الثمن.

- الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.

- الحصول على الكشوفات الطبية مجانًا.

- التعيين في المؤسسات الحكومية تحت قانون 5%.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- بالنسبة للأطفال تقديم صورة من شهادة الميلاد والأصل وحضور ولي الأمر.

- تقديم إقرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

- تقديم صورتين شخصيتين 4×6 حديثة للحالة.