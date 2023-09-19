رئيس حي مصر القديمة: استلام مقر لبنك مصر ضمن أعمال التوسعات

أكد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أنه تم استلام مقر بنك مصر فرع ساحل أثر النبي من قبل اللجنة المشكلة لتسليم البنك نظرًا لإزالة المبنى كاملا لوجوده بمنطقة تطوير كورنيش النيل - مصر القديمة، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

التطوير مستمر

وأضاف رئيس حي مصر القديمة لـ«الوطن»، أن خطة تطوير كورنيش النيل وأعمال التوسعات مستمرة، حيث تم إزالة سوق الساحل ونقل التجار إلى سوق العبور، علاوة على إزالة 3 فواخير وتسكين أصحابها في أماكن داخل قرية الفواخير، كما تم التعامل مع محطة بنزين في نطاق التوسعات.

إزالة عقار مائل

وأوضح رئيس حي مصر القديمة أنه تم إزالة مخلفات العقار المائل بعد الانتهاء من إزالته بالقرب من منطقة الكورنيش، حيث كان عبارة عن 10 أدوار وأرضي وتم التعامل مع المبنى بدقة لمنع تضرر العقارات المجاورة للعقار المائل خلال فترة إزالته.

يأتي ذلك بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة تخطيط منطقة كورنيش مصر القديمة.