ضبط 7 أطنان أرز وسكر ودقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، وتمكنت من ضبط 7 أطنان أرز وسكر ودقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، والتربح بصورة غير قانونية من فارق السعر، حيث تم ضبط 4 أطنان أرز تمويني، و2 طن سكر تمويني، وطن دقيق بلدي مدعم.

ويكثف تموين الفيوم، من الحملات بصورة يومية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وضمن تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالسيطرة وإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة الأسعار.

ضبط 6 أطنان أرز وسكر تمويني

وأوضح المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ الرقابة التموينية بالمديرية تمكنت من ضبط 6 أطنان أرز وسكر تمويني محملة على سيارة نصف نقل، قبل بيعها في السوق السوداء، موضحًا أنّه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين لجهات التحقيق.

ضبط طن دقيق بلدي مدعم

وأضاف أنّه جرى أيضًا ضبط نحو طن دقيق مدعم وتحديدًا 950 كيلوجراما محملة على تروسيكل عبارة عن 19 جوالا زنة الجوال 50 كيلوجرامًا، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال فارق السعر، كما تمكنت الحملة من ضبط سناكس منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين، وذلك بمنطقة مدخل مركز أبشواي، موضحًا أنّه تم إحالة المخالفين للجهات القانونية للتحقيق معهم عقب تحرير المحاضر اللازمة.

استمرار تكثيف الحملات بالمحافظة

وشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على مختلف المطاحن، والأسواق، والمخابز، ومحال الجزارة، ومحطات الوقود، ومنافذ البيع، فضلًا عن الأنشطة التموينية بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، وتاريخ صلاحيتها، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية، ومواجهة جشع تجار السوق السوداء.