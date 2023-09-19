استقرار سعر الذهب عالميا بعد ارتفاعه لمدة 3 جلسات متتالية

استقر الذهب فوق مستوى 1930 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه لـ3 جلسات متتالية، مع استعداد المستثمرين لأحداث البنك المركزي الرئيسية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على توقعات التضخم وخطط السياسة المستقبلية.

سعر الذهب عالميًا

ويتطلع التجار أيضًا إلى أرقام مؤشر مديري المشتريات العالمي والعديد من مؤشرات الإسكان في الولايات المتحدة، وسيقرر بنك إنجلترا وبنك اليابان السياسة النقدية هذا الأسبوع أيضًا، في حين أظهر محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي أنَّه نظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في سبتمبر قبل أن يقرر في النهاية إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب الصيني مستويات قياسية مع اندفاع المستهلكين نحو أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد ضعف اليوان.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ومن المتوقع أن يتمّ تداول الذهب عند 1946.33 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتم تداوله عند 2015.39 دولار خلال 12 شهرًا.