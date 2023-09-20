«الإسكان»: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي الصغيرة في «بيت الوطن»

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، منح مهلة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي «بيت الوطن» الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضي المخصصة لهم بضوابط محددة.

وأشار غنيم، إلى أنّ المهلة تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من العملاء للموافقة على منح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وحرصا منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، ما يسرع بتنميتها ويخلق فرص استثمارية جديدة، ويتيح المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط التالية:

- سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

- أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة في هذا الش.

- سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملةً بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

ولا يترتب على التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، ولا تسري التيسيرات على أراضي ابني بيتك، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.